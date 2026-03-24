Даты выхода «Аватаров» 4 и 5 и других проектов Disney подтверждены. «Аватар» не отменили!

Студия Disney опубликовала календарь премьер, в котором названы даты премьер будущих проектов. Среди них всё ещё значатся 4 и 5 части серии «Аватар», и их даты премьер остались прежними:

Аватар 4 — 21 декабря 2029 года

— 21 декабря 2029 года Аватар 5 — 19 декабря 2031 года

Так что опасения Джеймса Кэмерона, что из-за более низких сборов «Аватара 3» серию могут не продлить, судя по всему, не оправдались. Напомним, «Аватар 3» собрал 1,4 миллиарда долларов в прокате — это хороший результат, но заметно меньше первых двух частей, собиравших более 2 миллиардов каждая.

Также в этом календаре названы даты других премьер Disney, Pixar и Marvel, но сами фильмы не названы:

18 февраля и 10 ноября 2028 года

16 февраля, 9 марта, 25 мая, 3 августа, 5 октября и 9 ноября 2029 года.

Два фильма Marvel: 4 мая и 13 июля 2029 года.

А вот неназванный фильм Marvel, который ранее был запланирован на 10 ноября 2028-го, из календаря исчез.

