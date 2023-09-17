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    Новости

    DC заявила, что будет защищать «Сказки» авторским правом

    17 сентября 2023
    Фото аватара
    17.09.2023
    448
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    DC заявила, что будет защищать «Сказки» авторским правом

    Издательство DC опубликовало ответ на заявление автора «Сказок» Билла Уиллингхэма. В своём заявлении представители издательства заявили, что будут защищать права на комикс в обычном судебном порядке в соответствии с законами США.

    Комиксы и графические романы «Сказки», опубликованные издательством DC, а также их сюжетные линии, персонажи и элементы принадлежат DC и охраняются законом об авторских правах Соединённых Штатов и всего мира в соответствии с действующим законодательством и не являются общественным достоянием. DC оставляет за собой все права и будет предпринимать любые действия, которые DC сочтет необходимыми или уместными, для защиты своих прав на интеллектуальную собственность.

    15 сентября Билл Уиллингхэм объявил, что все комиксы и спин-оффы по «Сказкам» переходят в общественное достояние. Он решился на такой шаг после конфликтов с нынешними сотрудниками издательства. Уиллингхэм сохранил права на комикс, и это позволяет ему распоряжаться ими как заблагорассудится.

    Вы можете создавать свои фильмы, производить игрушки и делать с этой собственностью все, что захотите, потому что она ваша.

    Вряд ли издательство DC позволит печатать и продавать уже опубликованные комиксы, но автор позволил создавать свои произведения по мотивам (вот только он и сам использовал народные и фольклорные образы, находящиеся в общественном достоянии).

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