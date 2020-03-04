В PlayStation Store стартовала новая распродажа, в рамках которой подписчики PS Plus получили двойные скидки. А мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.

Акция завершится 19 марта.

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