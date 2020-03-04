В PlayStation Store стартовала новая распродажа, в рамках которой подписчики PS Plus получили двойные скидки. А мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.
- Zombie Army 4: Dead War — 1884 рубля (было 2899 рублей);
- Dead Cells — 1 199 / 899 рублей (было 1499 рублей);
- BlackSad: Under the Skin — 2174 / 1149 рублей (было 2899 рублей);
- Battlefield V — 2 274 / 1 049 рублей (было 3499 рублей);
- Dishonored 2 — 723 / 297 рублей (было 1149 рублей);
- Dying Light — 1 494 / 689 рублей (было 2 299 рублей);
- Dark Souls II: Scholar Of The First Sin — 599 рублей (было 1199 рублей);
- L.A. Noire — 1 399 / 799 рублей (было 1999 рублей);
- We Happy Few — 2249 / 749 рублей (было 3799 рублей);
- Marvel’s Spider-Man GOTY — 2 399 / 1 599 рублей (было 3199 рублей);
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition — 1 609 / 919 рублей (было 2299 рублей);
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration — 2 136 / 523 рублей (было 3749 рублей);
- Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition — 2 449 / 1 399 рублей (было 3499 рублей);
- Horizon Zero Dawn Complete Edition — 959 / 719 рублей (было 1199 рублей);
- Death Stranding Deluxe Edition — 4079 / 3059 рублей (было 5099 рублей);
- Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition — 1911 / 1273 рубля (было 2549 рублей);
- The Sinking City — 2499 / 1399 рублей (было 3499 рублей);
- Mortal Kombat 11 — 2799 / 1599 рублей (было 3999 рублей);
- Call of Cthulhu — 1494 / 689 рублей (было 2299 рублей);
- Darksiders III — 2469 / 1139 рублей (было 3799 рублей).
Акция завершится 19 марта.
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