Если бы динозавры не вымерли Могло ли так сложиться, что гигантские ящеры сохранились до наших дней? И каким бы стал тогда мир?

Записки Капитана Очевидность о бронелифчиках А ещё о лазерных мечах, кнопках самоуничтожения, конных арбалетчиках и летающих лошадях.