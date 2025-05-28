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Death Stranding получит аниме-адаптацию

Дмитрий Кинский
28 мая 16:21
54
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Хидео Кодзима в интервью Vogue рассказал, что по мотивам Death Stranding снимут аниме.
Какая студия занимается производством проекта, а также кто выступит режиссером и сценаристом, пока неизвестно.
Зато гениальный геймдиректор отметил, что аниме не будет в точности повторять сюжет оригинальной игры, а предложит оригинальный взгляд на историю.
Даты выхода аниме-адаптации пока нет.
Напомним, 26 июня на PS5 выйдет продолжение Death Stranding с подзаголовком On the Beach.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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