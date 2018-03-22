В сети появился новый трейлер второй части «Дэдпула». Скорее посмотрите его!

И дубляж:

В новом фильме, выжив после смертоносной атаки быков, Уэйд пытается исполнить свою мечту — стать самым горячим барменом в Мэйберри. В то же время он хочет справиться с потерянными вкусовыми ощущениями. Чтобы восстановить остроту чувств, а еще и потоковый накопитель, Дэдпулу придётся сразиться с ниндзя, якудзой и стаей сексуально агрессивных собачек. Он объедет весь земной шар и поймет важность семьи, дружбы и вкуса, а заодно обнаружит новую тягу к приключениям и заработает желанную надпись на кружке «Лучший любовник в мире».

Если не боитесь спойлеров, можете прямо сейчас почитать слитый в сеть сюжет. Проверить, правдивы ли спойлеры, можно будет с 17 мая.