Не так давно блогер и бывший медиажурналист Джереми Конрад распространил слух, что тестовые показы «Дэдпула 2» прошли неудачно. Зрителям якобы не понравилась картина, а сумбурный сюжет сравнили с фильмом «Чужой 3».

Позже Джош Бролин (играет Кейбла) в одном из интервью рассказал о досъёмках «Дэдпула 2». По всей видимости, это реакция кинокомпании на негативные отзывы зрителей — неужели фильм настолько не удался, что его срочно переснимают?

На самом деле, нет. Как выяснили журналисты портала Collider, зрители на тестовых показах остались довольны, но им не хватило сцен с новыми персонажами — Домино и Кейблом. Теперь Fox каким-то образом намерены добавить новых сцен с этими героями. Зрителям в тестовых группах очень понравились актёры в этих ролях, но в фильме их было мало.

Сама кинокомпания никак не комментирует информацию о пересъёмках.

Болтливый наёмник снова заглянет в российский прокат уже 17 мая.