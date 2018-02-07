В Сети появился новый трейлер сольного фильма про Кейбла — могучего мутанта из вселенной «Люди Икс». Смотрим!

Шутка, конечно, это трейлер ко второму «Дэдпулу», однако суровому Кейблу здесь уделяется внимания не меньше, чем Болтливому наёмнику. Пафосный ролик прерывается игрой в куклы и шуточками про замазанные усы.

В мае зрителей ждёт повышенная концентрация брутального Джоша Бролина в кинотеатрах. Сперва он появится в супергеройском кроссовере «Война бесконечности» в роли Таноса, а с 17 числа мы увидим его в образе Кейбла.