В Сети появился новый трейлер сольного фильма про Кейбла — могучего мутанта из вселенной «Люди Икс». Смотрим!

Шутка, конечно, это трейлер ко второму «Дэдпулу», однако суровому Кейблу здесь уделяется внимания не меньше, чем Болтливому наёмнику. Пафосный ролик прерывается игрой в куклы и шуточками про замазанные усы.

В мае зрителей ждёт повышенная концентрация брутального Джоша Бролина в кинотеатрах. Сперва он появится в супергеройском кроссовере «Война бесконечности» в роли Таноса, а с 17 числа мы увидим  его в образе Кейбла.

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Кот-редактор
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