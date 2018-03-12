В Сети появились слухи о тестовых показах «Дэдпула 2», которые устроила кинокомпания Fox. Зрители остались недовольны сиквелом картины про Болтливого наёмника. Информацию об этом приводит портал Movie Web.

Всё началось с сообщений блогера и бывшего медиажурналиста Джереми Конрада (Jeremy Conrad). Якобы с ним поделились впечатлениями о тестовых показах фильма, и реакция зрителей оказалась совсем не такой, какую он ожидал услышать. Например, зрители остались недовольны тем, что в «Дэдпуле 2» слишком много времени уделяется Ванессе (Морена Баккарин), подруге Уэйда. И это при том, что картина идёт на 30 минут дольше первого фильма.

Вскоре Конраду пришлось удалить свои твиты из-за претензий со стороны Fox. Однако своими впечатлениями успел поделиться другой пользователь Twitter Майк Калиновски (Mike Kalinowski). Он слышал, что «Дэдпула 2» сравнивали с третьей частью «Чужого», мол, получился какой-то «бардак».

Я слышал, что тестовые показы прошли очень плохо. Они (видимо, речь о руководстве Fox — прим. МирФ) ошеломлены тем, что говорят зрители после картины. Я знаю, что люди об этом не шибко распространяются, но это наверняка связано с вкладом Тима Миллера в первую часть. Он там половину всей работы сделал. Блогер Майк Калиновски

Разумеется, все эти отзывы — лишь слухи, которые опираются на якобы анонимные впечатления зрителей. Даже если это не выдумки, то за отзывами может стоять лишь несколько человек, чьи вкусы наверняка отличаются от поклонников Болтливого наёмника. Вместе с этим вспоминается ситуация с первыми показами фантастической картины «Аннигиляция». Зрители остались недовольны фильмом, им не понравилась концовка, а героиня Портман не вызвала сопереживания. Как выяснилось, критики картину похвалили, а продюсер настоял на том, чтобы ничего не изменять (поэтому мы не увидим фильм в кинотеатрах, а лишь на Netflix).

С другой стороны, история с уходом постановщика Тима Миллера из проекта (а вместе с ним и композитора) могла оставить на картине свой след. Вот что он говорил в декабре 2016 года.

Я не хотел делать в точности такой же фильм с троекратным бюджетом. Но всем в интернете на это плевать. Если кому-то не все равно, то вот моя правда: я хотел сделать фильм, который был бы похож по духу на оригинал. Это правильно для такого персонажа. Не верьте всему, что вы читаете в интернете.

Нам с вами остаётся лишь ждать премьеры. Российская премьера намечена на 17 мая.