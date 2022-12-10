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    Детали Hades II: магия, Геката и Кронос

    10 декабря 2022
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    10.12.2022
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    1 минута на чтение
    Битва с Кроносом, колдовство и сюжет, продолжающий историю первой части — детали Hades II

    Студия Supergiant Games раскрыла некоторые детали сиквела Hades в специальном FAQ на сайте.

    События Hades II происходят «спустя некоторое время» после завершения первой части. В продолжении главным игровым персонажем будет принцесса Подземного мира Мелиноя, сестра Загрея. Она обладает мощными магическими способностями и отлично владеет холодным и дальнобойным оружием. Как и её брат, Мелиноя не является оригинальным персонажем, а основана на древнем божестве Подземного мира, которое связано с Аидом.

    Действие развернётся в эпоху зарождения магии и колдовства. Антагонистом сиквела выступит титан Кронос — по сюжету он вырвался из заточения и бросил вызов богам Олимпа. Мелиноя должна будет заручиться силами богов, чтобы сразить заклятого врага олимпийцев.

    Геймдизайнеры Supergiant Games отметили, что для создания сиквела глубоко погрузились в мифологию. Колдовство является неотъемлемой частью многих греческих мифов, в особенности, про Аида, некоторые из которых послужили вдохновением для продолжения. В Hades II авторы стремятся отдать дань богине Гекате, которая играет значительную роль в классической мифологии касательно Подземного мира и Аида. Будучи богиней преисподней и всего мистического, она выступает как отличный прототип для введения магии в игру. Согласно создателям игры, они хотят сохранить дух классических источников, от Гомера до Гесиода, и этот принцип распространяется и на представление колдовства в Hades II.

    Пока нет информации, вернутся ли в Hades II персонажи из первой части, но в дебютном трейлере показали пленённого Аида. В игре также появятся новые боги — Немезида, Аполлон, предвестник смерти Морос и, конечно же, Геката.

    Игра выйдет на ПК в раннем доступе, однако точной даты пока нет.

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     Дмитрий Кинский |  11.11.2020

    Игра студии Supergiant Games в кои-то веки не только хороша визуально, но и радует увлекательным геймплеем и сюрпризами.

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