Детали Hades II: магия, Геката и Кронос

Студия Supergiant Games раскрыла некоторые детали сиквела Hades в специальном FAQ на сайте.

События Hades II происходят «спустя некоторое время» после завершения первой части. В продолжении главным игровым персонажем будет принцесса Подземного мира Мелиноя, сестра Загрея. Она обладает мощными магическими способностями и отлично владеет холодным и дальнобойным оружием. Как и её брат, Мелиноя не является оригинальным персонажем, а основана на древнем божестве Подземного мира, которое связано с Аидом.

Действие развернётся в эпоху зарождения магии и колдовства. Антагонистом сиквела выступит титан Кронос — по сюжету он вырвался из заточения и бросил вызов богам Олимпа. Мелиноя должна будет заручиться силами богов, чтобы сразить заклятого врага олимпийцев.

Геймдизайнеры Supergiant Games отметили, что для создания сиквела глубоко погрузились в мифологию. Колдовство является неотъемлемой частью многих греческих мифов, в особенности, про Аида, некоторые из которых послужили вдохновением для продолжения. В Hades II авторы стремятся отдать дань богине Гекате, которая играет значительную роль в классической мифологии касательно Подземного мира и Аида. Будучи богиней преисподней и всего мистического, она выступает как отличный прототип для введения магии в игру. Согласно создателям игры, они хотят сохранить дух классических источников, от Гомера до Гесиода, и этот принцип распространяется и на представление колдовства в Hades II.

Пока нет информации, вернутся ли в Hades II персонажи из первой части, но в дебютном трейлере показали пленённого Аида. В игре также появятся новые боги — Немезида, Аполлон, предвестник смерти Морос и, конечно же, Геката.

Игра выйдет на ПК в раннем доступе, однако точной даты пока нет.