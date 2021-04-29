Дэвид Кроненберг снимает «Преступления будущего»

Мастер боди-хоррора режиссёр Дэвид Кроненберг («Муха», «Видеодром», «Экзистенция») снимает новый фантастический фильм с рабочим названием «Преступления будущего» (Crimes of the Future) — свою первую киноработу за семь лет. О сюжете пока нет подробностей. Однако точно такое же название носил один из первых фильмов Кроненберга, снятый в 1970 году, а в Америке выпущенный только в 1984-м.

Это был авангардный фантастический фильм на любимую тему Кроненберга — об экспериментах и мутациях, причём без диалогов — только с закадровым голосом. В будущем неудачное изобретение косметологов привело к эпидемии и массовой гибели всех женщин, способных иметь детей. Главный герой — врач, который пытается найти средство от этой эпидемии. По ходу фильма он встречается со множеством уродов как физических, так и моральных — в том числе с группой педофилов, которые пытаются возродить женский род, похитив маленькую девочку. Новый фильм, судя по всему, будет либо вольным ремейком, либо продолжением.

Старый фильм был скромным, почти камерным, и не вызвал особых восторгов у публики. Новый же будет снят в Греции (съёмки пройдут с августа по сентябрь этого года) и, судя по всему, на впечатляющих реальных локациях. Продюсер Роберт Лантош утверждает, что, Греция отлично подходит для «уникального видения будущего по Кроненбергу, которое переплетается с прошлым». Актёрский состав пока не объявлен, но ходят слухи, что одну из главных ролей сыграет Вигго Мортенсен — Арагорн из «Властелина колец», нередко снимавшийся у Кроненберга.