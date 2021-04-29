    3
    Новости

    Дэвид Кроненберг снимает «Преступления будущего»

    29 апреля 2021
    Кот-император
    29.04.2021
    1238
    1 минута на чтение

    Мастер боди-хоррора режиссёр Дэвид Кроненберг («Муха», «Видеодром», «Экзистенция») снимает новый фантастический фильм с рабочим названием «Преступления будущего» (Crimes of the Future) — свою первую киноработу за семь лет. О сюжете пока нет подробностей. Однако точно такое же название носил один из первых фильмов Кроненберга, снятый в 1970 году, а в Америке выпущенный только в 1984-м.

    Это был авангардный фантастический фильм на любимую тему Кроненберга — об экспериментах и мутациях, причём без диалогов — только с закадровым голосом. В будущем неудачное изобретение косметологов привело к эпидемии и массовой гибели всех женщин, способных иметь детей. Главный герой — врач, который пытается найти средство от этой эпидемии. По ходу фильма он встречается со множеством уродов как физических, так и моральных — в том числе с группой педофилов, которые пытаются возродить женский род, похитив маленькую девочку. Новый фильм, судя по всему, будет либо вольным ремейком, либо продолжением.

    Дэвид Кроненберг снимает «Преступления будущего»

    Из фильма «Преступления будущего» (1970)

    Старый фильм был скромным, почти камерным, и не вызвал особых восторгов у публики. Новый же будет снят в Греции (съёмки пройдут с августа по сентябрь этого года) и, судя по всему, на впечатляющих реальных локациях. Продюсер Роберт Лантош утверждает, что, Греция отлично подходит для «уникального видения будущего по Кроненбергу, которое переплетается с прошлым». Актёрский состав пока не объявлен, но ходят слухи, что одну из главных ролей сыграет Вигго Мортенсен — Арагорн из «Властелина колец», нередко снимавшийся у Кроненберга.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Вадим Панов «Чужие игры: Столкновение»: детективные игры и юношеская романтика в ближнем космосе
      0
      17264
      Вадим Панов «Чужие игры: Столкновение»: детективные игры и юношеская романтика в ближнем космосе

      Дебют Вадима Панова в Young Adult.

      Черновик 827
      0
      26899
      Продолжения сериалов в мае 2021: вампиры, боги, динозавры

      А также возвращение долгожданной антологии «Любовь, смерть и роботы» и новая часть спецвыпуска «Времени приключений».

      Юрий Силоч — «Поезд»
      0
      78199
      Юрий Силоч «Поезд»

      Поезд с высокопоставленными пассажирами мчится сквозь ледяную пустошь. Но главная опасность – это вовсе не холод.

      «Сокол и Зимний солдат»: голливудский ответ «Майору Грому»
      0
      84333
      «Сокол и Зимний солдат»: голливудский ответ «Майору Грому»

      Российский майор + американский капитан = один скандал на двоих! Как снять удалой боевик и при этом поговорить про политику?

      Новинки сериалов за май 2021: вампиры, «Звёздные войны» и роботы
      0
      135807
      Новинки сериалов за май 2021: вампиры, «Звёздные войны» и роботы

      В первую часть дайджеста вошли только новинки. «Бракованная партия», российский ретрохоррор, супергерои и суперзлодеи.

      Видео: обучение и игра в Warhammer Underworlds: Direchasm
      0
      289999
      Видео: обучение и игра в Warhammer Underworlds: Direchasm

      Почти 40 минут обсуждения и сражений!

      «Путь королей» Брендона Сандерсона экранизируют
      0
      137849
      Книжные циклы на стыке фэнтези и постапокалипсиса

      Не только фэнтезийные миры, в которых случилась катастрофа, но и наша Земля, навсегда изменившая облик.

      Видео: обзор и распаковка Warhammer Underworlds: Direchasm
      0
      379584
      Видео: обзор и распаковка Warhammer Underworlds: Direchasm

      Четвёртый сезон соревновательной игры с минитюрами Warhammer Underworlds в сеттинге Age of Sigmar.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить