Disney предложили Ридли Скотту снять фильм про юного Мерлина Кот-редактор 10.01.2018 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение Disney готовит новую сказочную серию фильмов и уже ищет для неё постановщика. Речь идёт об экранизации фэнтезийного цикла «Сага о Мерлине» американского писателя Томаса Баррона. Компания начала переговоры с режиссёром Ридли Скоттом, сообщает Variety. Книги рассказывают о юных годах волшебника, ещё до того, как он стал наставником короля Артура. Всего в цикле 12 романов, которые можно поделить на три подцикла: «Потерянные годы Мерлина», «Дракон Мерлина» и «Великое древо Авалона». Работать над сюжетом фильма будет Филиппа Бойенс — она писала сценарий экранизации фэнтезийной трилогии «Властелин колец». Ридли Скотт намерен также взяться за сопродюсирование картины вместе со своей компанией Scott Free. Это не единственный готовящийся проект Disney по артурианским мифам. Ранее компания анонсировала полнометражный фильм по мультику «Меч в камне». Как утверждает Variety, первоначально обсуждалось, что Ридли Скотт поставит именно адаптацию «Меча в камне». Любопытно, но перед самым Новым годом назад режиссёр дал небольшое интервью на тему «Звздных войн». Ридли упрекнул Disney, что компания даёт слишком много денег неопытным режиссёрам, а потом выгоняет их со съёмочной площадки. А затем похвастался, что вот он-то снимает всё вовремя и в бюджет укладывается. Теперь и постановщика есть шанс доказать свои слова. Читайте также Все фильмы про короля Артура 10.05.2017 Дух эпоса подобен мечу в камне — даётся в руки не каждому. Экранизаций артурианы — десятки, но можно ли хоть один фильм назвать действительно удачным? «Меч короля Артура» Гая Ричи: слоны и кунг-фу в древней Британии 11.05.2017 Проходное фэнтези, где нет ни фирменного стиля режиссёра, ни следа кельтских легенд. Зато есть король-гопник и чернокожий рыцарь. «Чужой: Завет»: слабоумие, отвага и дивные андроиды 16.05.2017 Продолжение «Прометея» вышло немного лучше. Но лишь благодаря появлению Чужого и игре Фассбендера. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.