Disney готовит новую сказочную серию фильмов и уже ищет для неё постановщика. Речь идёт об экранизации фэнтезийного цикла «Сага о Мерлине» американского писателя Томаса Баррона. Компания начала переговоры с режиссёром Ридли Скоттом, сообщает Variety.

Книги рассказывают о юных годах волшебника, ещё до того, как он стал наставником короля Артура. Всего в цикле 12 романов, которые можно поделить на три подцикла: «Потерянные годы Мерлина», «Дракон Мерлина» и «Великое древо Авалона».

Работать над сюжетом фильма будет Филиппа Бойенс — она писала сценарий экранизации фэнтезийной трилогии «Властелин колец». Ридли Скотт намерен также взяться за сопродюсирование картины вместе со своей компанией Scott Free.

Это не единственный готовящийся проект Disney по артурианским мифам. Ранее компания анонсировала полнометражный фильм по мультику «Меч в камне». Как утверждает Variety, первоначально обсуждалось, что Ридли Скотт поставит именно адаптацию «Меча в камне».

Любопытно, но перед самым Новым годом назад режиссёр дал небольшое интервью на тему «Звздных войн». Ридли упрекнул Disney, что компания даёт слишком много денег неопытным режиссёрам, а потом выгоняет их со съёмочной площадки. А затем похвастался, что вот он-то снимает всё вовремя и в бюджет укладывается. Теперь и постановщика есть шанс доказать свои слова.

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