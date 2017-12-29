Журналисты портала Vulture в большом интервью с Ридли Скоттом затронули ещё одну любопытную тему — «Звёздные войны» и их режиссёров. Известно, что Lucasfilm для своих новых проектов привлекают молодых режиссёров, которые, в идеале, смогут привнести во франшизу что-то новое. Однако это получается далеко не всегда — тому примеры пересъёмки «Изгоя-один», увольнение Фила Лорда и Криса Миллера из сольника про Хана Соло и разрыв контракта с Колином Треворроу, который должен был снимать IX эпизод.

Журналист спросил, получал ли Ридли Скотт предложение снять фильм во вселенной «Звёздных войн». И вот каков был ответ.

Нет, нет, я для них слишком опасен. Потому что я знаю, что делаю. Я думаю, им нравится всё контролировать, но я тоже люблю всё контролировать. Когда вы нанимаете ребят, которые до этого снимали низкобюджетное кино, и внезапно даёте им 180 миллионов долларов, ну это же бред. Это охренеть как тупо. Вы знаете, сколько стоят пересъёмки? Миллионы! Миллионы долларов. Вы можете нанять меня — а у меня солидные расценки! — но я точно не выйду за пределы бюджета и закончу вовремя. Здесь большую роль играет опыт, вот так-то! Конечно, есть риск превратиться в зануду, но если у тебя реально есть опыт и ты знаешь, что делаешь, то это охренеть как необходимо. Нужно расти, шаг за шагом. Начать с малого бюджета, быть может 20 миллионов, потом перейти на 80. Но не сразу же 160! Ридли Скотт

В словах режиссёра есть доля правды. По слухам, постановщиков «Хана Соло» уволили как раз потому, что они затянули съёмки фильма и не рассчитали силы на картину с таким бюджетом. Впрочем, это не значит, что лента не удастся — фильм Райана Джонсона «Петля времени» стоил 30 миллионов долларов, а «Последние джедаи» обошлись уже в сумму примерно в пять раз выше (хотя точные цифры не называются). Если сценарий и вызвал вопросы у поклонников, то зрелищность «Звёздных войн» никуда не делась.

А вы бы посмотрели «Звёздные войны» от Ридли Скотта?