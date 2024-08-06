Джеймс Кэмерон не снимет 4 и 5 части «Аватара», только если его собьет автобус

Джеймс Кэмерон в одном из интервью рассказал, что твердо намерен лично снять четвертую и пятую части «Аватара».
По словам режиссера, сценарии для фильмов уже готовы. И обе истории заслуживают экранизации.
Я перечитал сценарии около месяца назад. Это потрясающие истории. Их нужно снять. Их сделает кто-то другой только в том случае, если меня собьет автобус или подключат к аппарату искусственного дыхания.
Триквел «Аватара» с подзаголовком «Огонь и пепел» выйдет 19 декабря 2025 года.
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