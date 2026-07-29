«Джуманджи: Открытый мир»: в первом трейлере Скала и компания попадают в реальность

Студия Sony Pictures выложила первый трейлер четвёртой части «Джуманджи» (и третьей части трилогии перезапуска), которая теперь получила подзаголовок «Открытый мир». В ней, в отличие от предыдущих двух фильмов, уже не реальные люди попадают в мир игры, а герои и звери игры попадают в реальность. Но позже по ходу трейлера уже и новые герои из реальности попадают в мир игры.