«Джуманджи: Открытый мир»: в первом трейлере Скала и компания попадают в реальность

Студия Sony Pictures выложила первый трейлер четвёртой части «Джуманджи» (и третьей части трилогии перезапуска), которая теперь получила подзаголовок «Открытый мир». В ней, в отличие от предыдущих двух фильмов, уже не реальные люди попадают в мир игры, а герои и звери игры попадают в реальность. Но позже по ходу трейлера уже и новые герои из реальности попадают в мир игры.
В главных ролях Дуэйн «Скала» Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан, Денни Девито, Кевин Харт. Дата выхода назначена на католическое Рождество, 25 декабря 2026.
Мир Фантастики
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