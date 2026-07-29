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«Джуманджи: Открытый мир»: в первом трейлере Скала и компания попадают в реальность

Кот-император
29 июля 09:44
178
1 минута на чтение
Студия Sony Pictures выложила первый трейлер четвёртой части «Джуманджи» (и третьей части трилогии перезапуска), которая теперь получила подзаголовок «Открытый мир». В ней, в отличие от предыдущих двух фильмов, уже не реальные люди попадают в мир игры, а герои и звери игры попадают в реальность. Но позже по ходу трейлера уже и новые герои из реальности попадают в мир игры.
В главных ролях Дуэйн «Скала» Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан, Денни Девито, Кевин Харт. Дата выхода назначена на католическое Рождество, 25 декабря 2026.
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Сравниваем стиль и сюжет, героев и актёров классической версии и новой, с Джеком Блэком и Скалой.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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