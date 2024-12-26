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«Дом дракона» стал самым популярным сериалом среди пиратов в 2024 году

Андрей Квасков
26 декабря 18:41
13
1 минута на чтение
Портал TorrentFreak подвел традиционные итоги года и поделился списком самых популярных сериалов среди пиратов.

В 2024 году больше всего нелегально скачивали главные хиты последних 12 месяцев — «Дом дракона», «Пацанов», «Сёгуна» и «Аркейн». В топ также попали экранизации Fallout и Halo.
  1. «Дом дракона»
  2. «Пацаны»
  3. «Сёгун»
  4. «Аркейн»
  5. «Пингвин»
  6. Fallout
  7. «Джек Ричер»
  8. «Укрытие»
  9. «Дюна: Пророчество»
  10. Halo.

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Андрей Квасков
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  • 13 номеров и 3 спецвыпуска
  • Фирменная атрибутика
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