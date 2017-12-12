Похоже, политика освоения космоса в ближайшие годы может измениться. Американский президент Дональд Трамп намерен снова отправить американских астронавтов на Луну. Это поручение входит в Директиву космической политики (Space Policy Directive-1), которую Трамп подписал 11 декабря на кратком заседании в Белом доме.

Директива практически полностью меняет приоритеты для NASA. Ранее космическое агентство разворачивало свои программы вокруг исследования Марса. Учёные и исследователи отправляли спутники и роверы на Красную планету, чтобы собрать о ней данные и подготовиться к будущей экспедиции.

Теперь американские астронавты должны будут вернуться к Луне. В долгосрочной перспективе спутник станет чем-то вроде отправной точки, откуда в будущем можно будет отправлять экспедиции и к другим планетам, включая Марс.

Мы переориентируем американскую космическую программу, которая будет включать экспедиции с участием людей. На этот раз мы не только оставим наш след и водрузим наш флаг, но и создадим основу для грядущих миссий на Марс и, возможно, других миров. Дональд Трамп

Ранее вернуть лунные миссии предлагали оба президента Буша, однако на это в своё время не хватило финансирования, и лишь по указу Барака Обамы NASA обратились к Марсу. Никаких подробностей из Директивы Трамп не раскрыл, поэтому неизвестно, о каких конкретных шагах идёт речь. Кроме того, не совсем ясно, что учёные будут делать с текущими проектами, которые включают в себя экспедиции с участием человека на Марс и в далёкий космос.

Примечательно, что Директива была подписана в день 45-й годовщины приземления космического корабля «Аполлон-17» на Луну.