Студия DreamWorks выпустит новогодний мультфильм «Как приручить дракона: Возвращение домой». Действия новой картины будут происходить через десять лет после финала и прямо перед эпилогом третьей части франшизы.

Сюжет расскажет о подготовке к празднику Сногглетог — аналогу католического Рождества. Оказывается, что новое поколение викингов уже не мыслит свою жизнь без драконов, и тогда Иккинг решает напомнить им, как вообще завязались эти отношения. Делать это он собирается с помощью праздничного театрального представления.

Хронометраж нового мультфильма составит 30 минут. Его режиссёром выступит Тим Джонсон (он продюсировал первую часть франшизы), сценарий напишут Джонатан Грофф и Джон Поллак. Актёры оригинального каста вернутся к озвучке персонажей.

Премьера запланирована на 3 декабря.