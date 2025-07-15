Компания «Каро Премьер» представила дублированный трейлер фэнтези-боевика «Рыжая Соня».
Это новая экранизация фэнтезийной истории, основанная на одноименном комиксе Роя Томаса. В центре сюжета воительница Соня, которая должна выбраться из плена тирана Драгана, участвуя в жестоких битвах на арене.
Главные роли в фильме исполнили Матильда Лутс («Тайна в её глазах», «Великолепные Медичи», «Выжившая») и Роберт Шиэн («Отбросы», «Академия Амбрелла», «Хроники хищных городов», «Геошторм»), а режиссёром выступила М. Дж. Бассетт, известная по проектам «Видоизменённый углерод» и «Соломон Кейн».
Российская премьера «Рыжей Сони» состоится 31 июля. В цифре фильм выйдет 29 августа.