Дублированный трейлер фильма «Миссия „НЛО“»

Вышел дублированный трейлер шведского фантастического фильма под названием «Миссия «НЛО»».
Проект называют шведским ответом «Секретным материалам» и «Очень странным делам».
По сюжету группа уфологов расследует загадочные явления, к которым, как им кажется, причастны пришельцы из космоса. И однажды к ним обращается девушка, отца которого похители инопланетяне.
Премьера в России состоится 4 мая.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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