Режиссёр «Варкрафта» Дункан Джонс рассказал, как бы он снял продолжение своего фильма, появись у него такая возможность. Увы, пока к этому нет никаких предпосылок, но это не мешает Джонсу размышлять над второй частью.

Первый фильм рассказал про устройство мира и показал, как Дуротан помогает своему сыну сбежать с умирающей планеты. Так что идея трёх фильмов для меня была предельно ясна. Это история Тралла, пытающегося создать для орков новую родину. Фильмы рассказали бы об отрочестве Тралла, и любой, кто знаком с игрой, увидел бы здесь параллели с историей Спартака. Я бы основывался на этом. Линия, которая касается людей, менее ясна, — но у событий первого фильма были последствия, которые стоило бы отразить во втором. Дункан Джонс

Фильм Джонса изначально задумывался как площадка для создания франшизы, но провалился в американском прокате. Если режиссёр всё-таки получит шанс на новый проект, скорее всего, производством частично займётся Китай.

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