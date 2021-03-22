Двалин теперь будет Дийкстрой: к касту «Ведьмака» присоединились еще семь актеров

Netflix объявил, что к актерскому составу второго сезона «Ведьмака» присоединились еще семь человек.

Причем информацию о некоторых ролях прежде раскрыли Redanian Intelligence и другие инсайдеры.

Аджоа Андо («Бриджертоны») — Нэннеке;

Кэсси Клер («О дивный новый мир») — Филиппа Эйльхарт;

Лиз Карр («Безмолвный свидетель») — Фенн;

Грэм Мактавиш («Хоббит») — Дийкстра;

Кевин Дойл («Аббатство Даунтон») — Балиан;

Саймон Кэллоу («Четыре свадьбы и одни похороны») — Кодрингер;

Крис Фултон («Король вне закона») — Риенс.

Продолжение «Ведьмака» выйдет в течение 2021 года — скорее всего, осенью. Помимо него ожидается премьера анимационного фильма про молодого Весемира.