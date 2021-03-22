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    Новости

    Двалин теперь будет Дийкстрой: к касту «Ведьмака» присоединились еще семь актеров

    22 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    22.03.2021
    1905
    0 минут на чтение
    Двалин теперь будет Дийкстрой: к касту «Ведьмака» присоединились еще 7 актеров

    Netflix объявил, что к актерскому составу второго сезона «Ведьмака» присоединились еще семь человек.

    Причем информацию о некоторых ролях прежде раскрыли Redanian Intelligence и другие инсайдеры.

    • Аджоа Андо («Бриджертоны») — Нэннеке;
    • Кэсси Клер («О дивный новый мир») — Филиппа Эйльхарт;
    • Лиз Карр («Безмолвный свидетель») — Фенн;
    • Грэм Мактавиш («Хоббит») — Дийкстра;
    • Кевин Дойл («Аббатство Даунтон») — Балиан;
    • Саймон Кэллоу («Четыре свадьбы и одни похороны») — Кодрингер;
    • Крис Фултон («Король вне закона») — Риенс.

    Продолжение «Ведьмака» выйдет в течение 2021 года — скорее всего, осенью. Помимо него ожидается премьера анимационного фильма про молодого Весемира.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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