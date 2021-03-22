Двалин теперь будет Дийкстрой: к касту «Ведьмака» присоединились еще семь актеров

Netflix объявил, что к актерскому составу второго сезона «Ведьмака» присоединились еще семь человек.
Причем информацию о некоторых ролях прежде раскрыли Redanian Intelligence и другие инсайдеры.
- Аджоа Андо («Бриджертоны») — Нэннеке;
- Кэсси Клер («О дивный новый мир») — Филиппа Эйльхарт;
- Лиз Карр («Безмолвный свидетель») — Фенн;
- Грэм Мактавиш («Хоббит») — Дийкстра;
- Кевин Дойл («Аббатство Даунтон») — Балиан;
- Саймон Кэллоу («Четыре свадьбы и одни похороны») — Кодрингер;
- Крис Фултон («Король вне закона») — Риенс.
Продолжение «Ведьмака» выйдет в течение 2021 года — скорее всего, осенью. Помимо него ожидается премьера анимационного фильма про молодого Весемира.
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