Ни дня без новостей о голливудских адаптациях аниме-произведений. The Hollywood Reporter сообщает, что режиссёр и продюсер Джей Джей Абрамс вместе с компанией Paramount снимут полнометражный фильм с живыми актёрами по мотивам аниме Макото Синкая «Твоё имя».

Сценарий для киноадаптации напишет сценарист Эрик Хайссерер, работавший над сюжетом «Прибытия». За ту работу он был номинирован на «Оскар» за лучший сценарий, но статуэтку всё же не получил.

Издание пишет, что Абрамс займётся производством фильма вместе со своей студией Bad Robots и выступит в качестве продюсера. По всей видимости, режиссёром назначат кого-то другого, поскольку Абрамс будет активно работать с Disney над девятым эпизодом «Звёздных войн». Гэнки Кавамура, продюсер оригинала, также присоединился к команде продюсеров новой адаптации.

«Твоё имя» — фантастическая романтическая история Макото Синкая о парне и девушке, которые неведомым образом меняются друг с другом телами. Они попадают в разные забавные и неловкие ситуации, не замечая, как к Земле движется таинственная комета Тиамат. «Твоё имя» стало кассовым хитом в Японии и Китае, мировые сборы составили более 350 миллионов долларов, потеснив шедевр Миядзаки «Унесённые призраками» с 274 миллионами сборов. В сентябре «Твоё имя» вышло и в российский прокат — вы ещё можете успеть сходить на него в кино!