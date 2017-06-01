Отличная новость для всех неравнодушных любителей полнометражных аниме-фильмов. Красивый и трогательный шедевр Макото Синкая «Твоё имя» всё-таки покажут в российских кинотеатрах! Об этом сообщает издательство «Истари Комикс».

Экранов планируется много, будут и залы с оригинальным звуком и субтитрами. Перевод от Дмитрия Коваленина. Локализация – студия «Мосфильм». В общем, максимально возможное качество – для вас. Для фильма будет лучше, если его продвижением в кинотеатрах займутся профессионалы. Мы очень рады, что нашим полноценным партнером по кинопрокату стала компания «Экспонента». Их основная специализация – интеллектуальное мировое кино, и Синкай как нельзя лучше подходит для их опыта работы в кинопрокате.

Представители издательства так же рассказали, почему выхода в прокат пришлось ждать так долго. Всё дело в том, что после кассового успеха в Японии на ленту обратили внимание крупные российские кинопрокатчики, и аукцион на права затянулся. Теперь фильм выйдет на русском языке в России, Беларуси, Казахстане и Украине 7 сентября.

Мы уточнили у кинопрокатчиков, как они буду реагировать на ситуацию с недавним заявлением Министерства культуры о том, что прокат фильмов в России повысят до пяти миллионов рублей:

Если его примут, то, надеюсь, он вступит не сразу и мы успеем откатать хотя бы этот фильм.

«Твоё имя» — это полнометражный анимационный фильм от Макото Синкая, одного из самых талантливых японских режиссёров-художников. «Твоё имя» рассказывает мистическую и трогательную историю парня и девушки, которые способны меняться телами, что приводит ко множеству забавных ситуаций. Но в этом же время Земле угрожает приближающаяся комета Тиамат…