Джеймс Ганн о «Стражах галактики 3»: Ракета — секретный главный герой

Джеймс Ганн рассказал, что триквел «Стражей галактики» отчасти будет сфокусирован на Ракете, и назвал его сюжетную арку самой важной.

Ракета — секретный главный герой «Стражей галактики». Он всегда был в центре команды. И этому посвящен фильм. Я взялся из-за него в первую очередь потому, что хотел завершить историю Ракеты, которая осталась незаконченной во второй части.

Ранее режиссер неоднократно говорил, что это последний фильм в серии с текущим составом. Что это значит, пока остается только гадать.

«Стражи галактики 3» выйдут 5 мая 2023 года.