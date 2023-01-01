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    Новости

    Джеймс Ганн о «Стражах галактики 3»: Ракета — секретный главный герой

    29 марта 2023
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    29.03.2023
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    0 минут на чтение
    Джеймс Ганн о «Стражах галактики 3»: Ракета — секретный главный герой

    Джеймс Ганн рассказал, что триквел «Стражей галактики» отчасти будет сфокусирован на Ракете, и назвал его сюжетную арку самой важной.

    Ракета — секретный главный герой «Стражей галактики». Он всегда был в центре команды. И этому посвящен фильм. Я взялся из-за него в первую очередь потому, что хотел завершить историю Ракеты, которая осталась незаконченной во второй части.

    Ранее режиссер неоднократно говорил, что это последний фильм в серии с текущим составом. Что это значит, пока остается только гадать.

    «Стражи галактики 3» выйдут 5 мая 2023 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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