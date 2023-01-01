Джеймс Ганн о «Стражах галактики 3»: Ракета — секретный главный герой

Джеймс Ганн рассказал, что триквел «Стражей галактики» отчасти будет сфокусирован на Ракете, и назвал его сюжетную арку самой важной.
Ракета — секретный главный герой «Стражей галактики». Он всегда был в центре команды. И этому посвящен фильм. Я взялся из-за него в первую очередь потому, что хотел завершить историю Ракеты, которая осталась незаконченной во второй части.
Ранее режиссер неоднократно говорил, что это последний фильм в серии с текущим составом. Что это значит, пока остается только гадать.
«Стражи галактики 3» выйдут 5 мая 2023 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Классика жанраЖизненный цикл библиотечных объектов.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.