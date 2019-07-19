Джеймс Кэмерон хвалит «Терминатора: Тёмные судьбы» в фичуретке с Comic-Con

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего Paramount провела панель, посвящённую шестой части «Терминатора» от Тима Миллера («Дэдпул»). На ней создатели показали ролик-фичуретку, в котором продюсер и автор франшизы Джеймс Кэмерон хвалит картину. Он характеризует фильм как «мрачный, жестокий, насыщенный и стремительный», а также подтверждает рейтинг R.

Кроме того, на презентации Paramount подтвердила, что в картине появится Джон Коннор, которого играет Эдвард Фёрлонг из второй части. За дебютную роль в «Судном дне» его в своё время удостоили премии «Сатурн» как «лучшего молодого актёра». Позднее Фёрлонг сыграл в нескольких картинах вроде «Американская история Икс» и «Детройт — город рока».

В российский прокат «Терминатор: Тёмные судьбы» выйдет 31 октября.