В рамках промо-кампании нового «Терминатора: Тёмные судьбы» режиссёр Тим Миллер («Дэдпул») и актриса Линда Хэмилтон (Сара Коннор) поделились подробностями о картине. Постановщик поведал, чем фильм будет отличаться от всех прочих сиквелов «Терминатора», а Хэмилтон описала сложности, с которыми столкнулась при возвращении к роли.

Прежде всего, актриса пояснила, что для неё возможность вновь сыграть Сару Коннор — «настоящий подарок».

У меня появилась возможность глубже исследовать персонажа. Сара Коннор всё та же, но я хотела посмотреть, как события изменили её, продвинули вперёд. Тут было с чем поработать. Я не хотела вновь возвращаться к старой идее. Это женщина с новой миссией, новой историей, так что я хотела посмотреть, что с этим можно сделать. Линда Хэмилтон, актриса

Хэмилтон в последний раз сыграла Сару Коннор аж в 1991 году — в «Судном дне» (не считая камео в четвёртой части «Да придёт спаситель»). Актриса характеризует своё сложное возвращение так:

Знаете, скажу так: это не как снова сесть на велосипед.

По её словам, ей пришлось тренироваться около года, чтобы прийти в форму и набрать нужную массу. Кроме того, параллельно ей пришлось разбираться, как героиня изменилась за 30 лет.

Она женщина без родины. Из-за сторонних обстоятельств её первоначальная миссия изменилась. У неё теперь нет команды, только жажда мщения, из-за которой Сара стала очень одинокой. Она всё такая же неуправляемая, но без настоящей миссии она стала ещё более непредсказуемой. По сути, ей очень сложно снова найти в себе человечность. Линда Хэмилтон, актриса

Миллер рассказал, что идея пригласить Хэмилтон — одно из самых важных решений ещё до старта производства картины.

Когда мы начали, мы ещё не знали, будет ли она участвовать. Джим Кэмерон честно сказал мне: «Слушай, я спрошу её, но не знаю, что она ответит». Он спросил, Линда оказалась заинтересовала. Тим Миллер, режиссёр

Актриса размышляла о роли несколько недель, но в итоге согласилась. Долгое время она считала, что покончила с ролью, но в итоге рада вернуться.

Сам постановщик уверен, что «Тёмные судьбы» затмят все фильмы о Терминаторе после «Судного дня».

Я искренне считаю, что наш фильм будет лучшим из тех, что были после второго фильма. Станет понятнее, когда вы увидите фильм. Первые две картины рассматривали время как петлю, то, что происходит сейчас — происходило раньше, все сражаются за то, чтобы петля сохранялась. И Джим успешно разорвал петлю в конце «Терминатора 2», когда Сара уничтожила «Кибердайн». Это первое событие должно изменить будущее так, чего не случалось прежде. Но никто не знает, как изменится будущее. Я не думаю, что фильмы после «Судного дня» исследовали эту тему ранее так, как её раскрыли мы — с истинными последствиями. Тим Миллер, режиссёр

В российский прокат «Терминатор: Тёмные судьбы» выйдет 31 октября.