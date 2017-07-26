Права на сагу о Терминаторе возвращаются к режиссёру Джеймсу Кэмерону в 2019 году, и уже сейчас постановщик размышляет о планах на эту серию. В первую очередь, он задаётся вопросом, насколько актуальной будет история про восстание машин и человекоподобных роботов в наши дни.

Вопрос вот в чём: выдохлась ли эта франшиза или её можно как-то освежить? Насколько она соответствует духу нашего времени, в котором фантастика из первых двух фильмов уже стала реальностью? Мы живём в мире дронов-хищников, тотального наблюдения, массивных данных и развитого искусственного интеллекта. Джеймс Кэмерон

А вот какие планы на саму вселенную:

Я общался на эту тему с Дэвидом Эллисоном, который владеет правами на «Терминатора» за пределами США. Ко мне права вернутся уже через полтора года, так что мы уже обсуждаем, что можем сделать. Прямо сейчас раздумываем над новой историей в трёх фильмах. Как только мы разберёмся с авторскими правами и придумаем больше деталей, то обязательно это анонсируем. Джеймс Кэмерон

С одной стороны, режиссёр уже не молод и вряд ли сам потянет за собой новую франшизу. У него огромные планы на ещё четыре части «Аватара», съёмки которых начнутся этой осенью. Сейчас режиссёром нового «Терминатора» числится Тим Миллер, постановщик первого «Дэдпула». Вряд ли Кэмерон сам станет руководить съёмочным процессом, скорее всего, ограничится сценарием и продюсерскими функциями.

С другой стороны, Кэмерон всегда доводил до конца свои проекты. Все сомневались насчёт второго «Терминатора», «Чужих», «Титаника» и даже «Аватара».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться