Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, недавно стал гостем подкаста Life Is Short, на котором рассказал, что мог сыграть Хеллбоя в фильме Гильермо дель Торо. В 2004 году Реннер отказался от роли, хотя на кону были большие деньги.

Я читал сценарий и думал: «Я не понимаю это». Я просто не подхожу для этого… Джереми Реннер

По словам Реннера, он просто не видел себя этим персонажем и не понимал, что бы делал в фильме. Актёр признался, что вообще не сожалел о своём отказе. Чаще всего он рад, когда отказывается от роли — и не только в случае с «Хеллбоем». А вот с Хоукаем у Реннера была совершенно другая история.

Когда мне показали моего персонажа, я подумал: «О, это круто, он просто хорошо натренированный парень без суперспособностей. Джереми Реннер

После этого актёр пошутил, что если бы ему вдруг предложили роль Тора, он бы сказал: «Простите, но я не знаю, что с этим делать».