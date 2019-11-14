Разработчик видеоигр и инженер Джон Кармак у себя в Фейсбуке объявил, что покидает должность консультирующего технического директора в Oculus. Кармак пояснил, что по-прежнему «будет иметь голос» в процессе разработки, но теперь проект будет занимать лишь малую часть его времени.

Касательно того, что будет занимать остальную часть моего времени. Когда я думаю обо всём, что сделал для видеоигр, аэрокосмонавтики и VR, то понимаю, что решения всегда находились «в поле зрения», даже если они были порой нетрадиционными или лишёнными доказательств. Иногда я задавался вопросом — а смог бы я разобраться с задачей, решение которой лежит за пределами «поля зрения»? Ныне я решил попробовать — пока не стал слишком старым. Джон Кармак, инженер

Он пояснил, что будет заниматься сильным искусственным интеллектом. ИИ в этой области характеризуется практически человеческим мышлением, а также самообучением для решения задач.

Кармак сравнил себя с «джентльменом-учёным викторианской эпохи». Он собирается работать из дома и привлекать к проектам сына. Ещё в списке «чем бы заняться» у Кармака было создание экономичных ядерных реакторов, но удалённо трудиться над ними нельзя.

Джон Кармак покинул основанную им студию id Software в 2013 году — потому что ZeniMax не собиралась развивать направление VR. Тогда он ушёл заниматься виртуальной реальностью в Oculus.