Легендарный композитор Джон Уильямс вернётся к «Звёздным войнам», чтобы написать музыку для IX эпизода саги и, тем самым, завершить историю семьи Скайуокеров. Об этом композитор рассказал изданию Variety.

Маэстро в свои 85 лет активно работает сразу над несколькими проектами. В 2017 году он написал саундтрек для драмы Стивена Спилберга «Секретное досье». Сейчас он готовит одну заглавную композицию для спин-оффа «Соло: Звездные войны. Истории», остальной саундтрек создаёт композитор Джон Пауэлл («Как приручить дракона»). А в 2018 году маэстро будет работать над концертом для виолончели и арфы с оркестром под названием «Призрак Хайвуда».

А вот как он отзывается о работе над «Последними джедаями», в которых можно услышать множество отсылок к предыдущим музыкальным темам:

Когда мы видим Рей, мы хотим услышать её тему. Когда кто-то говорит о Силе или нам показывают её присутствие, то мы хотим услышать тему Силы, и так далее. Мы надеемся, что такие отсылки усилят звуковые ассоциации у зрителей, которые мы привносим в фильм.

Композитор Джон Уильямс

Маэстро вспоминает и о некоторых совершенно новых музыкальных композициях, вроде темы Роуз и острова Эч-То «плюс некоторые боевые сцены и множество промежуточного дополняющего материала».

Сейчас у композитора 50 (!) номинаций на премию Оскар, это самое большое число из всех ныне живущих знаменитостей. Рекорд удерживает сам Уолт Дисней с 59 номинациями. Скорее всего, композитора наверняка отметят за драму «Секретное досье» и за IX эпизод к «Звёздным войнам».

Напомним, IX эпизод выходит в прокат 20 декабря 2019 года. Его снимает режиссёр Джей Джей Абрамс.

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