Джон Уильямс напишет музыку к IX эпизоду «Звёздных войн» Кот-редактор 11.01.2018 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение Легендарный композитор Джон Уильямс вернётся к «Звёздным войнам», чтобы написать музыку для IX эпизода саги и, тем самым, завершить историю семьи Скайуокеров. Об этом композитор рассказал изданию Variety. Маэстро в свои 85 лет активно работает сразу над несколькими проектами. В 2017 году он написал саундтрек для драмы Стивена Спилберга «Секретное досье». Сейчас он готовит одну заглавную композицию для спин-оффа «Соло: Звездные войны. Истории», остальной саундтрек создаёт композитор Джон Пауэлл («Как приручить дракона»). А в 2018 году маэстро будет работать над концертом для виолончели и арфы с оркестром под названием «Призрак Хайвуда». А вот как он отзывается о работе над «Последними джедаями», в которых можно услышать множество отсылок к предыдущим музыкальным темам: Когда мы видим Рей, мы хотим услышать её тему. Когда кто-то говорит о Силе или нам показывают её присутствие, то мы хотим услышать тему Силы, и так далее. Мы надеемся, что такие отсылки усилят звуковые ассоциации у зрителей, которые мы привносим в фильм. Композитор Джон Уильямс Маэстро вспоминает и о некоторых совершенно новых музыкальных композициях, вроде темы Роуз и острова Эч-То «плюс некоторые боевые сцены и множество промежуточного дополняющего материала». Сейчас у композитора 50 (!) номинаций на премию Оскар, это самое большое число из всех ныне живущих знаменитостей. Рекорд удерживает сам Уолт Дисней с 59 номинациями. Скорее всего, композитора наверняка отметят за драму «Секретное досье» и за IX эпизод к «Звёздным войнам». Напомним, IX эпизод выходит в прокат 20 декабря 2019 года. Его снимает режиссёр Джей Джей Абрамс. Читайте также IX эпизод «Звёздных войн» снимет Джей Джей Абрамс 12.09.2017 Режиссёр «Пробуждения Силы» и «Звёздного пути» ещё и напишет новый сценарий. Как «Звёздные войны» изменили культуру и стали великими 17.12.2017 Почему Star Wars — это гениальный постмодернистский пастиш, культовое кино философии нью-эйдж и основа нашей современной мифологии. Фантастическая музыка: что мы слушали в декабре 30.12.2017 Новые треки российских металлистов, саундтреки от Джона Уильямса и Сержа Танкяна, а также мрачный данжен-синт, который идеально подойдёт для исследования подземелий в D&D. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.