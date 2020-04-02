Журналисты IGN поделились небольшим отрывком из грядущей анимационной картины Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, который посвящен Джонни Кейджу.
В опубликованной сцене суперзвезда знакомится с Лю Кенгом, Соней Блейд и лордом Рейденом, которого актер сначала принимает за Мерлина. По словам Джонни, он согласился принять участие в Смертельной битве только потому, что это поможет ему поднять собственный рейтинг.
В свою очередь защитник Земного Царства вводит его в курс дела и рассказывает о Шао Кане, победу которого герои не должны допустить.
Мультфильм Scorpion’s Revenge выйдет в цифре 12 апреля, а на DVD и Blu-ray — 28 числа.
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