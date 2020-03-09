Сразу две новости для поклонников вселенной Mortal Kombat!

Мы уже писали, что в апреле Warner Bros. Animation выпустит в «цифре» и на дисках новый анимационный фильм Scorpion’s Revenge — и теперь компания опубликовала ещё один трейлер. Red Band ролик без стеснения демонстрирует, почему мульфильм получил рейтинг R.

Сюжет расскажет об очередном смертельном турнире Шан Цзуна, в котором участвуют бойцы с Земли и других миров. В центре истории окажется Скорпион, жаждущий мести за смерть семьи и клана.

Режиссёром выступает Этан Сполдинг («Бэтмен: Нападение на Аркхэм»), а за сценарий отвечает Джереми Адамс («Сверхъестественное»). Роли продюсеров заняли Рик Моралес («Бэтмен: Возвращение рыцарей в масках») и Джим Крейг («Бэтмен: Готэм в газовом свете»). Творческим консультантом выступает Эд Бун, создатель оригинального файтинга, геймдиректор последних игр и глава NetherRealm.

Ну а поклонникам видеоигровой версии показали первый геймплей за Спауна из серии собственной серии комиксов — он станет гостевым бойцом Mortal Kombat 11. Герой появится с 17 марта у обладателей сезонного набора и с 24 марта у всех остальных.

В ролике создатели показали набор способностей Спауна (включая удары его биологическими цепями) и фаталити при помощи плаща.