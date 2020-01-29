Первый трейлер мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Warner Bros. показала первый трейлер анимационной полнометражки Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge. Полутораминутный ролик показывает калейдоскоп экшен-сцен и классических героев.

Ранее создатели рассказали об актёрском составе, который подарил голоса персонажам:

Джоэл Макхейл — Джонни Кейджа

Дженнифер Карпентер — Соня Блейд

Джордан Родригез — Лю Кэн

Патрик Сайц — Скорпион и Хандзо Хасаши

Стив Блум — Саб-Зиро

Артт Батлер — Шан Цунг

Дэрин Де Пол — Куан Чи

Робин Аткин Даунс — Кано

Дэвид Б. Митчелл — Рейдэн

Айк Амади — Джакс

Кевин Майкл Ричардсон — Горо

Грэй Гриффин — Китана и Сатоши Хасаши

Фред Татаскьор — некий демон

Режиссёром выступает Этан Сполдинг («Бэтмен: Нападение на Аркхэм»), а за сценарий отвечает Джереми Адамс («Сверхъестественное»). Роли продюсеров заняли Рик Моралес («Бэтмен: Возвращение рыцарей в масках») и Джим Крейг («Бэтмен: Готэм в газовом свете»). Творческим консультантом выступает Эд Бун, создатель оригинального файтинга, геймдиректор последних игр и глава NetherRealm.

Выход намечен на весну этого года — сразу в «цифре» и на носителях.

Параллельно WB работает над полнометражным фильмом, который намечен на январь 2021 года.