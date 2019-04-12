Журналисты в очередной раз добрались до Джорджа Мартина с вопросом про «Ветра зимы». На этот раз писатель дал небольшое интервью изданию Entertainment Weekly, которое, в числе прочего, спросило про ожидаемую книгу и сериал. По поводу шестого тома Мартин ответил так:
Он будет готов, когда будет готов. Могу сказать, что в последнее время всё очень хорошо, так что постучите по дереву.
Кроме того, EW задали вопрос о том, какую бы сюжетную линию из книги писатель пожелал бы увидеть в сериале — и Мартин вновь вспомнил про Бессердечную. Это восставшая из мёртвых Кейтлин Старк с перерезанным горлом, которая вернулась отомстить всем врагам семьи. В книгах она возглавила Братство без знамён.
Писатель также прокомментировал монтаж сериала, из-за которого на экран не перенесли много важных моментов, вроде той же линии Бессердечной.
Если бы мы включали в сериал всё, что было в книгах, то на экранах бы до сих пор шёл первый сезон. Мы бы смотрели первый сезон восемь лет. Иногда трудно принять решение о том, что стоит вырезать, но таковы правила.
В конце марта писатель опубликовал у себя в твиттере фотографию с надписью «новый официальный снимок». Некоторые издания и поклонники посчитали, что так Мартин намекает на относительно скорый выход «Ветром зимы», на задней обложке которых будет красоваться эта фотография.
New official headshot. #glowup pic.twitter.com/W5OLzNVAxE
— George RR Martin (@GRRMspeaking) March 26, 2019
Финальный сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля. Ранее мы уже публиковали превью, в котором рассказали, что нужно знать о последнем сезоне.
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