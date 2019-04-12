Журналисты в очередной раз добрались до Джорджа Мартина с вопросом про «Ветра зимы». На этот раз писатель дал небольшое интервью изданию Entertainment Weekly, которое, в числе прочего, спросило про ожидаемую книгу и сериал. По поводу шестого тома Мартин ответил так:

Он будет готов, когда будет готов. Могу сказать, что в последнее время всё очень хорошо, так что постучите по дереву.

Кроме того, EW задали вопрос о том, какую бы сюжетную линию из книги писатель пожелал бы увидеть в сериале — и Мартин вновь вспомнил про Бессердечную. Это восставшая из мёртвых Кейтлин Старк с перерезанным горлом, которая вернулась отомстить всем врагам семьи. В книгах она возглавила Братство без знамён.

Писатель также прокомментировал монтаж сериала, из-за которого на экран не перенесли много важных моментов, вроде той же линии Бессердечной.

Если бы мы включали в сериал всё, что было в книгах, то на экранах бы до сих пор шёл первый сезон. Мы бы смотрели первый сезон восемь лет. Иногда трудно принять решение о том, что стоит вырезать, но таковы правила.

В конце марта писатель опубликовал у себя в твиттере фотографию с надписью «новый официальный снимок». Некоторые издания и поклонники посчитали, что так Мартин намекает на относительно скорый выход «Ветром зимы», на задней обложке которых будет красоваться эта фотография.

Финальный сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля. Ранее мы уже публиковали превью, в котором рассказали, что нужно знать о последнем сезоне.