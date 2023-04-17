Джордж Мартин рассказал подробности о сериале «Рыцарь Семи королевств»

Иллюстрация: Gary Gianni

Писатель Джордж Мартин у себя в блоге прокомментировал недавний анонс сериала «Рыцарь Семи королевств» от HBO. В его основу лягут повести о Дунке и Эгге по вселенной «Песни льда и пламени» от самого Мартина.

Много подробностей писатель рассказать не мог, но кое-чем поделился: