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    Новости

    Джордж Мартин рассказал подробности о сериале «Рыцарь Семи королевств»

    17 апреля 2023
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    17.04.2023
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    1 минута на чтение
    Джордж Мартин рассказал подробности о сериале «Рыцарь Семи королевств»

    Иллюстрация: Gary Gianni

    Писатель Джордж Мартин у себя в блоге прокомментировал недавний анонс сериала «Рыцарь Семи королевств» от HBO. В его основу лягут повести о Дунке и Эгге по вселенной «Песни льда и пламени» от самого Мартина.

    Много подробностей писатель рассказать не мог, но кое-чем поделился:

    • Рабочее название сериала — «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь» (по первой повести). Оно может измениться, но сериал точно не станут называть «Приключения Дунка и Эгга», поскольку миллионы зрителей не в курсе, кто это такие. «Если вы не знаете этих персонажей, то для вас название вроде „Дунк и Эгг“ звучит как ситком». 
    • HBO заказал полный сезон, который будет состоять из шести эпизодов (но это ещё может поменяться). На одну повесть уйдёт по сезону, всего Мартин написал пока три повести.
    • Сценарий пилота уже написан, и Мартин считает его впечатляющим. Сценаристом выступил Айра Паркер, работавший над «Домом Дракона».
    • Даты съёмок пока нет, тексты дописываются. Мартин считает, что работать с повестями проще, чем с книгой «Пламя и кровь» (которая легла в основу «Дома Дракона»), поскольку в повестях используется обычное повествование, а не стилизованное под хронику.
    • Производство трёх сезонов займёт годы, и Мартин надеется, что он успеет дописать те повести о Дунке и Эгге, которые планировал. Он в курсе, что впереди ещё «Ветра Зимы» и «Мечты о весне», а ещё — второй том «Пламени и крови». Но писатель уверен, что фора ещё есть.
    • Мартин отмечает, что производство занимает годы. Ещё в 2016-м в HBO обсуждали потенциальные спин-оффы «Игры престолов», и уже тогда Мартин предложил две идеи: одна в итоге стала «Домом Дракона», а другая — сериал по этим повестям.
    • Мартин добавил, что другие раннее анонсированные проекты вроде сериала о приключениях Нимерии или о приключениях Морского змея в работе.

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    Получается, приквел приквела.

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