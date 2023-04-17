Джордж Мартин рассказал подробности о сериале «Рыцарь Семи королевств»

Иллюстрация: Gary Gianni
Писатель Джордж Мартин у себя в блоге прокомментировал недавний анонс сериала «Рыцарь Семи королевств» от HBO. В его основу лягут повести о Дунке и Эгге по вселенной «Песни льда и пламени» от самого Мартина.
Много подробностей писатель рассказать не мог, но кое-чем поделился:
- Рабочее название сериала — «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь» (по первой повести). Оно может измениться, но сериал точно не станут называть «Приключения Дунка и Эгга», поскольку миллионы зрителей не в курсе, кто это такие. «Если вы не знаете этих персонажей, то для вас название вроде „Дунк и Эгг“ звучит как ситком».
- HBO заказал полный сезон, который будет состоять из шести эпизодов (но это ещё может поменяться). На одну повесть уйдёт по сезону, всего Мартин написал пока три повести.
- Сценарий пилота уже написан, и Мартин считает его впечатляющим. Сценаристом выступил Айра Паркер, работавший над «Домом Дракона».
- Даты съёмок пока нет, тексты дописываются. Мартин считает, что работать с повестями проще, чем с книгой «Пламя и кровь» (которая легла в основу «Дома Дракона»), поскольку в повестях используется обычное повествование, а не стилизованное под хронику.
- Производство трёх сезонов займёт годы, и Мартин надеется, что он успеет дописать те повести о Дунке и Эгге, которые планировал. Он в курсе, что впереди ещё «Ветра Зимы» и «Мечты о весне», а ещё — второй том «Пламени и крови». Но писатель уверен, что фора ещё есть.
- Мартин отмечает, что производство занимает годы. Ещё в 2016-м в HBO обсуждали потенциальные спин-оффы «Игры престолов», и уже тогда Мартин предложил две идеи: одна в итоге стала «Домом Дракона», а другая — сериал по этим повестям.
- Мартин добавил, что другие раннее анонсированные проекты вроде сериала о приключениях Нимерии или о приключениях Морского змея в работе.
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