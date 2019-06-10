10 июня на выставке E3 прошла конференция PC Gaming Show, посвящённая играм на PC. В этом году её титульным спонсором выступал издатель Epic Games Store, который объявил о некоторых эксклюзивных проектах.

Мы выбрали самые интересные анонсы.

Evil Genius 2: World Dominition

Новая игра от Rebellion, выйдет в Steam в 2020-м. Прямое продолжение вышедшего 15 лет назад симулятора злодея в пародийном шпионском сеттинге а-ля «Джеймс Бонд».

Vampire: The Masquerade — Bloodline 2

Новая нарезка геймплейных кадров из разных локаций. На стриме показали минутный трейлер, но на канале опубликовали четырёхминутный ролик. Разработчики напомнили, что мы начинаем игру за слабокровного вампира (Thinblood), а к одному из основных кланов присоединимся чуть позже.

Игра выйдет на PC (Steam, GOG и Epic Games Store), PS4, Xbox One в первом квартале 2020 года. Уже можно оформить предзаказ.

Читайте также Первый тизер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Выходит в первом квартале 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

Chivalry II

Вторая часть мультиплеерного симулятора средневековых битв выйдет в начале 2020 года в EGS. Разработчики пояснили, что игра позволит воссоздавать любимые сцены из фильмов про Средние века. В ролике в том числе показали осадные орудия, которыми можно управлять, — например, таран. Авторы подчеркнули, что намеренно отошли от реалистичности в пользу динамики.

Mosaic: BlipBlop

Ролик показывает некое антиутопическое общество в духе Inside. Сама игра — адвенчура, которая рассказывает «неприятную правду о современном обществе, погрязшем в рутине».

Mosaic выйдет в 2019-м на основных платформах и Nintendo Switch. Разработчики также выпустили кликер Mosaic Corporation, который уже можно скачать на iOS и Android.

Midnight Ghost Hunt

Мультиплеерная игра 4×4 про охотников за привидениями и самих привидений от Coffee Strain, разработчиков Goat Simulator и Sanctum. Игроки могут играть как за охотников, так и за духов. Призраки умеют атаковать врагов, а если время раунда выйдет и наступит полночь, они станут сильнее. Разработчики обещают асимметричный геймплей и интерактивное окружение, а также разные специализации охотников, — похоже на соответствующий режим из второй части Left 4 Dead.

Игра выйдет в Steam, и уже можно записаться на альфа-тест.

Unexplored 2

Необычный и стильный сплав жанров — это экшен с элементами RPG с видом сверху, где большое значение будут иметь навыки выживания игрока.

Conan Chop Cop

Пародийная игра в стилистике комиксов «Цианид и счастье» во вселенной Конана-варвара выходит уже 3 сентября — на всех основных платформах и Nintendo Switch.

Last Oasis

Многопользовательский экшен о боях на странных деревянных конструкциях, напоминающий ту же Chivalry и Sea of Thieves, но с элементами выживания. Действие разворачивается на Земле, которая перестала вращаться, и поэтому выжившим приходится избегать палящего солнца в огромном открытом мире. В этом им помогают гигантские ветряные машины.

Уже появилась страница в Steam с подборкой скриншотов и описанием. Игра выйдет в раннем доступе 3 сентября и пробудет в нем от года до двух.

Age of Wonders: Planetfall

Новая часть серии Age of Wonders сделана в научно-фантастическом сеттинге. Авторы обещают шесть уникальных фракций со своими юнитами и деревьями развития, систему дипломатии, а также масштабные битвы «с участием лазерных динозавров».

Релиз — 6 августа на PC, Xbox One и PS4.

Zombie Army 4: Dead War

Новая игра от авторов серии Sniper Elite напоминает смесь Left 4 Dead (наверняка зомби с огнемётом — это какой-нибудь мини-босс!) и, собственно, саму Sniper Elite. В конце ролика в небе злобно ухмыляется Гитлер.

Remnant: From the Ashes

Кооперативный фантастический экшен от создателей серии Darksiders. Разработчики обещают, что хоть всю игру можно пройти вместе с союзниками. Подключаться к другу можно в любой момент — к вам тоже смогут подключаться другие игроки, если вы разрешите.

Выходит в Steam 20 августа.

Griftlands

Новая игра от Klei (Mark of Ninja, Invisible, Inc.) в фирменном стиле студии. Фэнтезийная ролевая игра с карточной боевой системой.

Выходит с 11 июля в EGS.

Songs of Conquest

Пиксельная фэнтезийная игра, которую автор позиционирует как классическую стратегию в духе второй части «Героев Меча и Магии» и Total War. На сайте уже открыта запись на альфа-тестирование. Ориентировочная дата выхода — в конце 2020-го.

Vermintide 2 Versus

Новый режим 4×4 для Vermintide — кооперативного экшена во вселенной Warhammer Fantasy Battles. Теперь дадут возможность поиграть за скавенов. Скоро откроется запись.

Per Aspera

Глобальная стратегия, в которой мы берём на себя роль искусственного интеллекта и занимаемся колонизацией и терраформингом Марса. Выходит в 2020-м, уже появилась страница в Steam.

CrisTales

Яркая игра в духе классических японских ролевых игр от авторов Trine, главная особенность которой — персонаж находится одновременно в трёх эпохах. Нас ждут пошаговые бои и исследование мира — тоже в трёх временных периодах.

Релиз намечен на 2020-й, уже вышла демо-версия в Steam.

Valfaris

Стильный двухмерный shot’em up с мощным метал-саундтреком и динамичными сражениями. Судя по появляющимся полоскам здоровья, стоит ждать сражений с боссами. А ещё нам дадут возможность залезть в огромного меха.

Релиз в 2019-м, уже доступна демка в Steam.

Terraria Journey’s End

Ещё одно масштабное дополнение для пиксельной 2D-песочницы.

Warframe: Empyrean

Похоже, в многопользовательском космическом шутере появятся космические баталии. Подробностей почти нет, их обещают рассказать позднее.

Genesis Noir

Инди-адвенчура со стильной графикой, вычурным оформлением и джазовым саундтреком.

El Hijo

Милая адвенчура-головоломка с видом сверху, в которой мы берём на себя роль ребёнка-непоседы. Он пытается убежать от взрослых монахов, используя всевозможные укрытия.