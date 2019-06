Е3 сбавляет обороты из-за того, что крупные компании приберегают важные анонсы для своих мероприятий. Положение пытается спасти Microsoft, беря под крыло своей конференции массу проектов — и их шоу становится центральным на выставке. Вроде бы рабочая схема… Вот только нынешний праздник получился менее крышесносным, чем в прошлом году. Одни анонсы были совершенно предсказуемы, а некоторых важных проектов вроде новой части Fable мы так и не дождались. Из-за сливов сюрпризов оказалось мало.

Microsoft снова устроили парад трейлеров. И если год назад они порвали всех вся на выставке со своим подходом, то в этот раз их программа вызывала deja vu. Снова Cyberpunk 2077 стал главным событием. Снова куча игр, для которых вовсе не обязательно иметь Xbox. Снова нам продают не новое поколение приставок, а сервис Game Pass… В итоге впечатления слабее, чем в прошлом году.

Но это не значит, что конференция была пустой тратой времени — вовсе нет. Её главная ценность в том, что нам демонстрируют кучу новых игр — и ты волей-неволей открываешь для себя какие-то новые проекты, которые в ином случае просто пролетели бы мимо тебя. А ещё нам сообщили кое-что про Xbox следующего поколения.

Коробочка под ёлочкой

Про новую консоль говорили немало, но сказали немного. Называется она пока что Project Scarlett. Обещают пристальное внимание к стримингу. Например, сервис Xbox Cloud позволит стримить со своей консоли откуда угодно — главное, не отключать консоль полностью, отправляясь в поездку. Наконец-то Microsoft сконцентрируются на играх — больше никакого ТВ, которое во многих странах по понятным причинам толком и не работало. Будет умопомрачительно крутое железо — процессор на базе AMD Zen 2, оперативка GDDR6, SSD нового поколения, который будет также использоваться в качестве виртуальной оперативной памяти. Нас даже ждёт поддержка 120 FPS. Но вот эксклюзивных игр что-то совсем не видно — похоже, продавать новую консоль предстоит Halo Infinite. И консоль, и игра выходят на рождественских каникулах следующего года. Мастер Чиф снова в деле, а мир-кольцо частично разрушен. Вам этого достаточно, чтоб купить новую консоль?

Лично мне — нет. Пускай компания избавилась от всякой шелухи, делая полноценную игровую приставку, намёков на мощную стартовую линейку эксклюзивов пока маловато. Конечно, из-за обратной совместимости и сервиса Xbox Game Pass у консоли сразу будет отличная библиотека, но продают приставку всё-таки в первую очередь эксклюзивы. Новинки. Те игры, которые ты не можешь пропустить, но они есть только на новой консоли. И одинокой Halo лично для меня недостаточно.

Но, похоже, в этом году у Microsoft и не стояло цели продавать консоль. Они делали основной упор на сервисы. Для обладателей компьютеров теперь есть замечательный сервис Xbox Game Pass за $9,99 в месяц, дающий доступ к солидной библиотеке игр, включая даже те, которые не выходили на приставке. А для тех, кто умудряется одновременно играть на двух платформах, есть Xbox Game Pass Ultimate за $14,99, совмещающий в себе приставочный и компьютерный Game Pass.

Ещё из интересных продуктов показали новый геймпад Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Вещь действительно впечатляющая: куча настроек для стиков и курков, пресеты чувствительности для разных игр, 40 часов работы на одной зарядке. Выходит 4 ноября, и будет стоить $179,9. Ну а поскольку Xbox Elite совместим не только с Xbox One, но и с PC, то этот геймпад может оказаться интересен даже для тех, у кого нет консоли.

Охотнее всего Microsoft рассказывали про Gears 5. Это не удивительно: игра практически готова.

Помимо красивого ролика, отдельно показали режим Escape, где три игрока должны быстро уничтожать врагов и перемещаться из одной комнаты в другую.

Игра появится на обеих профильных для компании платформах (PC и Xbox One) 10 сентября. А предзаказавших ждёт скин терминатора — видимо, в честь выхода новой части приключений Сары Коннор.

Тема «Шестерёнок войны» на этом не была закрыта — показали ещё Gears Pop, мобильную тактику про контроль территории. Главная черта игры — дизайн, ведь все её герои сделаны в стиле фигурок Funko POP. Пустячок безусловно милый, но прошлогодняя C&C Rivals выглядела куда интереснее с точки зрения геймплея.

То, что не достанется конкурентам

На самом деле, эксклюзивов показали немало — если договориться относить к ним проекты, выходящие сразу на две родные для Microsoft платформы: PC и X1. И, соответственно, не попадающие на PS4 и Switch.

Ключевым анонсом в этой категории стала новая игра от FromSoftware и Джорджа Мартина — Elden Rings. Будь это полноценный анонс — с рассказом о мире, с демонстрацией геймплея и так далее — впечатления от Microsoft были бы куда ярче. А так приходится обходится малопонятным (но завораживающим!) роликом и заверениями, что это самый большой проект за всю историю FromSoftware.

Снова не обошлось без трейлера красивейшей Ori and the Will of the Wisp, которая выйдет 11 февраля 2020 года. Её делают уж как-то неприлично долго для платформера, так что можно предположить, что одновременно идёт разработка и следующей части.

Пропитанные магией леса будут нас ждать не только в милой Ori, но и в жутковатой Blair Witch, которую по трейлеру было легко принять за Outlast 3. Трясущаяся камера, жутковатые существа и зловещая чащоба — игровая адаптация одного из ключевых ужастиков в истории обещает стать значимым событием. Выход запланирован на 30 августа этого года.

Совершенно иная по настроению Spiritfarer — очаровательная игра про… смерть. Нам предстоит играть за Стеллу — перевозчика душ умерших. Поскольку возить на Ту сторону придётся многих, необходимо обустраивать и расширять лодку, исследовать мир, заботиться о душах… Напоминает Stardew Valley, только красивее, кавайнее и глубокомысленнее.

Инди-игры, пожалуй, были душой этой презентации. Например, RPGTIME! The Legend of Wright покоряла с первого же взгляда своим необычным дизайном — игра по большей части нарисована в обычной школьной тетрадке. Не то, чтоб это принципиально новая идея, но от трейлера сложно оторвать взгляд. Релиз намечен на 2020 год.

Не менее сильные эмоции вызвала 12 Minutes — новый психологический триллер от создателей Journey. Герои игры заперт во временной петле, и обречён раз за разом искать выход из сложившейся ситуации. Судя по всему, длинна одного цикла как раз и будет составлять те самые 12 минут. Действие ограничено одной отдельно взятой квартирой, а камера наблюдает за происходящим сверху — технически игре удивлять нечем, и ставка наверняка сделана на сюжет и персонажей.

Way to the Woods — ещё один интригующий инди-проект, рассказывающей о путешествии оленихи с малышом по постапокалиптическому городу. Яркая, чарующая и чуть медитативная — наверняка зацепит поклонников ABZU и всё той же Journey. Релиз запланирован на следующий год.

Не на все инди-проекты хватило времени, поэтому многие уложили в один красочный трейлер. Так же, кстати, делали и в прошлом году..

Не одной только индюшатиной полнится коробочка эксклюзивов Microsoft. Например, на начало 2020 года намечен релиз Dragonball Z: Kakarot. Визуальный ряд этой ролевой игры дотошно воспроизводит анимационный первоисточник, так что многочисленные фанаты мальчика с обезьяньим хвостом получили реальный повод для ликования.

Продолжит развивать японскую тему новый выпуск серии Tales of, на этот раз с подзаголовком Arise. Игра выйдет в 2020 году.

Поклонники самолётов получат новую серию одного из главных авиасимов всех времён — Microsoft Flight Simulator возвращается в 2020 году. С умопомрачительной графикой и без каких-либо дополнительных циферок в названии.

Не обошлось и без дополнений. Forza Horizon 4 расширится сумасшедшим LEGO Speed Champions Expansion уже 13-го июня. Вместе с ним в игру попадут машинки и трассы, сделанные из ЛЕГО. А чтобы подчеркнуть важность аддона, на сцене во время презентации появился суперкар, целиком собранный из деталей конструктора!

А вот зачем нужно выпускать дополнение для State of Decay 2 — загадка. Но Heartland уже доступно для загрузки.

Была парочка чистых эксклюзивов. Age of Empires 2: Definitive Edition выйдет на компьютерах уже в этом году. Улучшенная графика, переписанный саундтрек, новые кампании — Microsoft подошла к переизданию основательно.

Ну а главным эксклюзивом этого поколения у Xbox похоже станет Battletoads — новая часть культового битемапа. Трио лягушек вновь будет колошматить противников — и теперь они смогут делать это все вместе. Отдельная радость для фанатов — в зубодробительных уровнях с мотоциклами камера наконец-то переехала за спину героям.

А ещё в 2020 году до Xbox доберётся суперпопулярный бесплатный онлайн-шутер Crossfire. Пока не ясно, идёт речь о каком-то самостоятельном проекте или о простом порте — но называться игра будет Crossfire Х, и сдаётся нам, что это «Ха» неспроста.

Правильные покупки Помните, как в прошлом году Microsoft скупили сразу несколько широко известных независимых студий? В этом году покупки продолжились, но улов показали более скромный — одну лишь только Double Fine. Тим Шейфер лично вышел на сцену и представил новый трейлер Psychonauts 2. Игра вроде как должна выйти уже в этом году на компьютерах и консолях, так что, вероятнее всего, эксклюзивное сотрудничество начнётся со следующего проекта. Приобретённая же в прошлом году Ninja Theory показала свою первую игру под крылом Microsoft — кооперативный аренный боевик Bleeding Edge. Изюминка проекта — в ярких персонажах (даже Overwatch отдыхает!) и упоре на ближний бой. 27 июня стартует закрытый бета-тест, а платформами, судя по всему, выступят Xbox One и РС.

Всеобщие любимцы

Конечно, Microsoft не могла обойтись исключительно своими проектами. И гвоздями программы были именно те игры, что доступны и у конкурентов. Как и в прошлом году, всех и вся затмила Cyberpunk 2077. Новый трейлер обрадовал публику, но когда в кадре появился Киану Ривз с кибернетической рукой — все просто взвыли от восторга.

А следом живой Киану, во плоти, вышел на сцену и анонсировал дату выхода игры — вот тогда вечер окончательно стал эпохальным. Оформляем предзаказы и обводим в календарях 16 апреля 2020 года.

Также весной 2020 года выйдет Minecraft Dungeons — ARPG во вселенной Minecraft (и соответствующей графикой). Как и положено Minecraft, по числу доступных платформ игра будет уступать разве что DOOM, Skyrim да тетрису.

Никого не удивил трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order, которая, к слову, выходит уже в ноябре этого года на РС, Х1 и PS4.

Сюрпризом стала другая игра по вселенной «Звёздных войн» — LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Проект выйдет в 2020 году и охватит события всех девяти эпизодов. Выбор платформ на любой вкус — Xbox One, PS4, Switch и PC.

Постапокалиптическая повестка тоже оказалась широкой. Нас побаловали новым трейлером Dying Light 2 — проект выходит весной следующего года (и когда во всё это играть? Один Cyberpunk съест часов 300 с учётом перепрохождений!)

Новый трейлер Wasteland 3 раскрыл её с новой стороны — оказывается, игра до краёв полна юмором, да и выходит уже в этом году.

Естественно, без юмора и лёгкого привкуса постапокалипсиса не обойдётся Borderlands 3 — великий поиск Хранилищ стартует тринадцатого сентября. В новом трейлере показали героев — и к ним проникаешься симпатией с первых же секунд.

И остаётся надеятся, что полутора месяцев хватит на изучение opus magnum Gearbox — потому что уже 25 октября выходит The Outer Worlds от Obsidian. Тоже раздолбайская, космическая и полная сюрпризов.

Ещё в 2020 году до X1 доберётся Phantasy Star Online 2 — вот насколько разнообразными проектами пытается Microsoft пополнять свою игровую библиотеку. Трейлер, кстати, красивый.

* * *

Microsoft решила не изобретать велосипед и фактически повторила своё выступление годичной давности. Да, во второй раз это уже впечатляет не так сильно, но всё ещё впечатляет. Не важно, есть у вас Xbox или нет, конференцию Microsoft пропускать не стоит — слишком много интересных и перспективных игр на ней мелькает. Конечно, хотелось чего-то большего — но ведь нам всегда хочется чего-то большего. Новую Fable, новую GTA, новую Half-Life… И пока у нас будет это желание большего, конференции Microsoft на Е3 будут актуальными.