Похоже, постановщик Эдгар Райт подыскал себе следующий проект. Он занял режиссёрское кресло в экранизации фантастического романа Set My Heart to Five, который ещё даже не поступил в продажу.

Действие книги разворачивается в «слишком человеческом 2054 году» вокруг Джареда, робота-дантиста. Он задуман не испытывать эмоции, однако чрезмерный просмотр фильмов 80-х и 90-х пробуждает в нём человеческие чувства. После такого открытия Джаред ставит перед собой цель донести до людей, что его виду тоже нужно разрешить чувствовать. Для этого робот отправится по Западному побережью США, где встретится с создавшим его программистом. И в итоге Джаред напишет сценарий фильма, который изменит мир.

Оригинальный роман написал Саймон Стивенсон, он же адаптирует книгу в качестве сценария. Работать над фильмом будут кинокомпании Complete Fiction Pictures и Working Title Films. Вместе с последней Райт сейчас снимает хоррор-триллер «Последняя ночь в Сохо» (выходит в сентябре 2020-го). Прокатчиком снова выступит Focus Features.