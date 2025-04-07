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Экранизацию Death Stranding снимет режиссер «Тихого места: День первый»

Дмитрий Кинский
7 апреля 17:25
1 минута на чтение
Режиссер «Тихого места: День первый» Майкл Сарноски поставит экранизацию Death Stranding от студии А24.
Он же напишет сценарий для фильма по игре Хидео Кодзимы. Сама Kojima Productions тоже примет участие в работе над лентой.
Будет ли картина пересказом Death Stranding или расскажет новую историю, пока не уточняется.
Сейчас Майкл Сарноски занимается другим фильмом для А24 — «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом и Джоди Комер.
У адаптации Death Stranding нет даты выхода.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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