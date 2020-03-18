26 марта в российский прокат должен выйти полнометражный фантастический аниме-фильм «Human Lost: Исповедь неполноценного человека» (Human Lost: Ningen Shikkaku). Его снял режиссёр «Тёмного дворецкого» Фуминори Кидзаки по сценарию Тоу Убукаты («Психопаспорт», «Небесный Фафнир», «Призрак в доспехах. Истоки»). В основу сюжета легла повесть знаменитого японского писателя Осаму Дадзая.

Human Lost — последний в череде аниме-фильмов, у которых есть дата проката. И то, всё может поменяться в ближайшие дни. Вместе с проектом «Аниме в России» и прокатчиком «Ракета Релизинг» мы представляем эксклюзивный отрывок фильма.

Токио, 2036 год. Революционные медицинские технологии победили смерть: при помощи внутренних наноустройств, которые контролируются системой S.H.E.L.L., человек гарантированно может прожить 120 лет, не болея и не нуждаясь в лечении травм. Это привело к социальному и экономическому расслоению, падению морали, деградации общества и сильному загрязнению окружающей среды. Также появился феномен потери человечности, когда люди, отключённые от S.H.E.L.L., становятся увечными и уродливыми. Наркоман и отброс Оба Ёдзу, уже практически находясь на дне жизни, внезапно обнаруживает в себе невероятные способности.

Вот постер и несколько кадров: