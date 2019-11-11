Основатели кинокомпании SpectreVision, занимающейся фильмами ужасов, продюсеры Дэниел Ноа и Элайджа Вуд (да-да, Фродо из «Властелина колец» и Тодд из «Дирка Джентли») в интервью порталу ComingSoon рассказали о планах на картину «Цвет из иных миров». Ранее студия выпустила первый трейлер фильма, где главную роль исполнил Николас Кейдж. Кстати, «Мэнди» с Кейджем занималась эта же студия.

Ноа и Вуд вместе с режиссёром и одним из сценаристов «Цвета» Ричардом Стэнли («Остров доктора Моро», «Потусторонний мир») собираются «построить киновселенную по произведениям Лавкрафта».

Сейчас на раннем этапе производства находится экранизация «Ужаса Данвича». Продюсеры надеются, что их запала хватит хотя бы на три фильма. Они считают, что Лавкрафт — значимая фигура в жанре хоррора. Стэнли присоединился к компании ещё в 2015 году, когда выразил желание поработать над «Ужасом Данвича».

Для дуэта было очень важно перенести первоначальный материал Лавкрафта.

Наверное, Лавкрафт — самый экранизируемый автор хорроров в истории, но на самом деле до сих пор не было ни одной точной адаптации ни одной из его работ. Дэниел Ноа и Элайджа Вуд

«Цвет из иных миров» рассказывает об ужасных событиях, которые случились с семьёй американских фермеров после того, как рядом с их домом упал загадочный метеорит.

Одноимённая экранизация с Кейджем должна выйти в начале 2020 года. О релизе в России пока неизвестно.