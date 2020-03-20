Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», в интервью The Sunday Times призналась, что она осталась недовольно судьбой своей героини в восьмом сезоне шоу.

Да, мне было жаль ее. Мне действительно было ее жаль. И меня раздражало, что Джону Сноу не пришлось иметь дела с последствиями. Ему буквально сошло с рук убийство. <…> Когда я впервые прочитала сценарий, я старалась не слишком задумываться о том, что скажут другие люди. Но я всегда учитывала мнение фанатов, потому что мы снимали сериал для них. Именно они сделали шоу успешным. Так что это просто вежливо по отношению к ним, верно?

Напомним, в последнем сезоне «Игры престолов» после победы над белыми ходоками Дейенерис окончательно начала сходить с ума, поскольку считала, что Джон может претендовать на Железный трон. Она уничтожила большую часть Королевской гавани и взошла на престол, вскоре после чего Сноу пришлось ее убить.

Эмилия расстроилась, что у Дейенерис не было счастливого конца. Также актриса отметила, что восьмому сезону не хватило хронометража, чтобы как следует рассказать историю и раскрыть персонажей. Однако она по-прежнему считает «Игру престолов» подарком судьбы.