В Сети появился полноценный трейлер второго сезона сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» (A Series of Unfortunate Events), который основан на одноимённой книжной серии. Теперь к актёрскому составу присоединился Нейтан Филлион! Он сыграет Жака, брата рассказчика Лемони Сникета.
Второй сезон охватит события с пятой по девятую книги, по 2 серии на роман. Сироткам Бодлер снова предстоит убегать от хитроумного графа Олафа в исполнении Нила Патрика Харриса. В ходе приключений бедные детишки окажутся в интернате, больнице и прочих неприятных местах.
Примечательно, что десять лет назад Нил Патрик Харрис и Нейтан Филлион уже снимались вместе — в веб-сериале Джосса Уидона «Музыкальный блог Доктора Ужасного».
Все восемь эпизодов выйдут на Netflix 30 марта.
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