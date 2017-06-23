С тех пор как Плутон лишился статуса планеты, прошло уже 11 лет. Поиски «планеты Икс», которую после этого переименовали в Девятую планету, стали международным движением. Астрономы пытались найти эту планету в поясе Койпера (за пределами орбиты Нептуна). Однако теперь учёные из Университета Аризоны Кэт Волк и Рену Малхотра предполагают, что там располагается совершенно другой объект. Как сообщает New Scientist, об этом свидетельствуют признаки странных перекосов на орбитах отдалённых объектов в поясе Койпера.

Из данных, опубликованных в Astronomical Journal, известно, что так называемая Десятая планета находится на расстоянии в 55 астрономических единиц от Солнца — значительно ближе, чем гипотетическая Девятая планета: предполагается, что она тоже находится в поясе Койпера, но на расстоянии около 700 а.е. Также известно, что масса Десятой планеты — где-то между массой Марса и Земли.

Астроном Калифорнийского технологического института Константин Батыгин прокомментировал это так:

В конце концов, Солнечная система — это огромное пространство, в нём может уместиться много вещей поменьше. То, о чём говорят исследователи, не массивное тело. Возможно ли, что планета размером с Марс существует на расстоянии порядка 100 а.е.? Да.

Однако расчёты учёных пока не подтверждены данными экспериментальных наблюдений. По словам Батыгина, пояс Койпера — настолько обширная территория, что обнаружить в нём некий объект может быть непросто — даже с учётом того, что чувствительность современных приборов это позволяет.

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