«Это все, чего я ждал от ремейка» — критикам понравилась Assassin's Creed Black Flag Resynced

Во многом этот ремейк — точная копия оригинала, в котором больше нет некоторых раздражающих моментов. С некоторыми оговорками, это всё та же великолепная игра 2013 года, улучшенная за счет более яркой графики, динамичной боевой системы и дополнительной глубины, в которой она отчаянно нуждалась даже 12 лет назад.