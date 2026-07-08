«Это все, чего я ждал от ремейка» — критикам понравилась Assassin's Creed Black Flag Resynced

Assassin's Creed Black Flag Resynced получила 84 балла из 100 возможных на агрегаторе Metacritic.
Критики остались довольны улучшенными графикой, боевой системой и новым сюжетным контентом.
Релиз состоится уже завтра — 9 июня.
PlayStation Universe
Assassin's Creed Black Flag Resynced — это фантастический ремейк, который вносит значимые изменения и улучшения, которые делают и без того великолепное приключение обязательным для покупки на PS5.
Destructoid
Во многом этот ремейк — точная копия оригинала, в котором больше нет некоторых раздражающих моментов. С некоторыми оговорками, это всё та же великолепная игра 2013 года, улучшенная за счет более яркой графики, динамичной боевой системы и дополнительной глубины, в которой она отчаянно нуждалась даже 12 лет назад.
DualShockers
Assassin’s Creed Black Flag Resynced — это все, чего я ждал от ремейка одной из самых любимых частей франшизы. Он уважает то, что сделало оригинал таким особенным, и грамотно улучшает элементы, которые нуждались в доработке, такие как боевая система и управление кораблем.
Game Rant
В лучшие моменты Assassin's Creed Black Flag Resynced прочно закладывает формулу для новых ремейков франшизы, если не то, каким должен быть геймплей во всех современных играх франшизы. В худшие моменты это напоминание о том, что изначально сделало Assassin's Creed любимой серией.
VGC
Assassin's Creed Black Flag Resynced — отличный ремейк игры, которая, вероятно, не особо нуждалась в переиздании. Из всех игр серии Black Flag сохранилась лучше многих, но это не меняет того факта, что я получил огромное удовольствие, вернувшись к ней. Персонажи, сеттинг и атмосфера по-прежнему остаются одними из лучших в серии, а новый контент органично вписывается в общую картину.
Eurogamer
В Assassin's Creed Black Flag Resynced есть свои взлеты и падения. На каждое позитивное изменение в ремейке приходится ощущение, что под поверхностью скрывается негатив.
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