Netflix представил заключительный трейлер аниме-сериала Ghost in the Shell: SAC_2045, который фактически полностью состоит из экшена.

SAC_2045 — продолжение «Призрака в доспехах: Синдром одиночки». Сюжет шоу разворачивается в 2045 году после финансового кризиса: бывших членов Девятого отдела службы общественной безопасности Японии нанимают, чтобы разобраться с неким постчеловеком.

Авторами выступили Кэндзи Камияма («Синдром одиночки») и Синдзи Арамаки (Starship Troopers: Invasion). А за дизайн персонажей отвечал российский художник Илья Кувшинов, который давно живет в Японии.

За производство отвечают студии Sola Digital Arts, сделавшая «Звездный десант: Предатель Марса», и Production I.G, которая работала над полнометражным фильмом Ghost in the Shell года и его сиквелом.

Новый постер аниме:

«Этот парень — не человек»: финальный трейлер Ghost in the Shell: SAC_2045

Ghost in the Shell: SAC_2045 выйдет на Netflix 23 апреля.

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