Faker и Linkin Park — вышел гимн League of Legends Worlds 2024

Riot Games представила анимационный клип на гимн League of Legends Worlds 2024 под названием Heavy is The Crown.

На этот раз трек исполнила Linkin Park, которая вернулась на сцену с новой вокалисткой Эмили Армстронг из Dead Sara.

В ролике, кстати, можно увидеть легенду «Лиги Легенд» — Faker из южнокорейской команды T1, которая выиграла чемпионат в 2023 году.

L eague of Legends Worlds 2024 начнется 25 сентября, а финал — 2 ноября. Мероприятие пройдет в Берлине, Париже и Лондоне.

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