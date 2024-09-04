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Faker и Linkin Park — вышел гимн League of Legends Worlds 2024
Дмитрий Кинский
24 сентября 18:17
175
1 минута на чтение
Riot Games представила анимационный клип на гимн League of Legends Worlds 2024 под названием Heavy is The Crown.
На этот раз трек исполнила Linkin Park, которая вернулась на сцену с новой вокалисткой Эмили Армстронг из Dead Sara.
В ролике, кстати, можно увидеть легенду «Лиги Легенд» — Faker из южнокорейской команды T1, которая выиграла чемпионат в 2023 году.
League of Legends Worlds 2024 начнется 25 сентября, а финал — 2 ноября. Мероприятие пройдет в Берлине, Париже и Лондоне.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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