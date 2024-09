Вместе с этим группа выпустила свой новый трек The Emptiness Machine, который уже можно послушать в Spotify. Более того, уже 15 ноября выйдет полноценный альбом под названием From Zero (или «С нуля»).

