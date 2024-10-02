Фантаст Роберто Квалья примет участие в НФ-симпозиуме «Создавая будущее»

Многополярный мир нуждается в многополярных аналитических центрах, которые смогут осмыслить это будущее и вдохновить всё общество, создавая новые идеи и формируя перспективы. Этот симпозиум может стать началом этого важного и нужного пути. Я очень рад, что получил приглашение, и надеюсь, что впереди будет еще много таких мероприятий.