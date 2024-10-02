КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Джокер: Безумие на двоих» — это экранизация комментариев к «Джокеру» в интернете
Какие фильмы смотреть в октябре 2024? Мировые премьеры
«Ходячий замок»: фильм и книга. Как Миядзаки создал шедевр волшебного стимпанка
Какие фильмы смотреть в октябре 2024 в кино? Битва русов с азиатами

Классика

Дэнни Эльфман и его мистическая музыка
Актёры, которые умерли больше раз, чем Шон Бин
Новости
Фантаст Роберто Квалья примет участие в НФ-симпозиуме «Создавая будущее»
Дмитрий Кинский
8 октября 14:58
92
1 минута на чтение
Итальянский фантаст Роберто Квалья («Вечно что-то не так») примет участие в международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».
По словам писателя, сейчас очень важно изобрести будущее нового мира, который функционировал бы по новым принципам.
Многополярный мир нуждается в многополярных аналитических центрах, которые смогут осмыслить это будущее и вдохновить всё общество, создавая новые идеи и формируя перспективы. Этот симпозиум может стать началом этого важного и нужного пути. Я очень рад, что получил приглашение, и надеюсь, что впереди будет еще много таких мероприятий.
Мероприятие пройдет с 4 по 6 ноября.

Читайте также

Сергей Лукьяненко и Олег Рой примут участие в симпозиуме «Создавая будущее»

Дмитрий Кинский

03.10.2024

1168

Мероприятие пройдет в ноябре

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики №251 (октябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Пугающий Хью Грант в новом трейлере хоррора «Еретик» от A24

Новости

Трейлер французского анимационного сериала The Chimera Brigade
Даты выхода пока нет

Новости

World of Warcraft «спас» звезду «Игры престолов» от наркотической зависимости
Кристиан Нэйрн рассказал об этом в своей книге.

Новости

Первый трейлер фильма «Домовенок Кузя» с Сергеем Буруновым и Гариком Харламовым
Премьера фильма состоится 19 декабря.

Новости

В конце первого «Джокера» главный герой должен был вырезать улыбку на своем лице
Но идею не дал реализовать Кристофер Нолан

Новости

Анонсирован «Мор 3» — игра выйдет в 2025 году
Одной из особенностей станет манипуляция со временем.

Новости

Alien: Isolation 2 находится в разработке
Пока без даты выхода.

Новости

Геймдиректор оригинальной Silent Hill 2 похвалил ремейк за новую камеру
Релиз игры состоится 8 октября.

Новости

Толкинист защитил «твист» со Странником в «Кольцах власти»: «Четкого канона не существует»
Осторожно, спойлеры!

Новости

Вышел трейлер мексиканского мода для Fallout: New Vegas
Пока без даты релиза.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты