Фантаст Роберто Квалья примет участие в НФ-симпозиуме «Создавая будущее»

Итальянский фантаст Роберто Квалья («Вечно что-то не так») примет участие в международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».
По словам писателя, сейчас очень важно изобрести будущее нового мира, который функционировал бы по новым принципам.
Многополярный мир нуждается в многополярных аналитических
центрах, которые смогут осмыслить это будущее и вдохновить всё общество,
создавая новые идеи и формируя перспективы. Этот симпозиум может стать
началом этого важного и нужного пути. Я очень рад, что получил
приглашение, и надеюсь, что впереди будет еще много таких мероприятий.