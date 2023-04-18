Фантастическая комедия Galaxy Quest станет сериалом

Маховик ремейков дотянулся и до фантастической комедии 1999 года «В поисках галактики» (Galaxy Quest). Превратить фильм в сериал планируют боссы Paramount — они уже начали подыскивать сценариста. Должность продюсера занял Марк Джонсон, работавший над одноименным фильмом.

Оригинальная картина рассказывала историю актёров научно-фантастического сериала «В поисках галактики». Главные герои этой истории были по-настоящему народными героями. Но рейтинги упали, шоу пришлось закрыть, а актёры оказались не у дел. Спустя годы коллектив выступает на конвентах и мероприятиях, где за гроши встречается с поклонниками. Но однажды на связь с актёрами выходит очень необычный фанат…

Режиссёром фильма выступил Дин Паризо, а главные роли исполнили Тим Аллен, Сигурни Уивер, Алан Рикман, Тони Шэлуб и Сэм Рокуэлл.

Даты выхода у сериала пока нет.